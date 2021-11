Diego Polenta reclamó a Olimpia el pago de unos US$ 4.000.000

Olimpia atraviesa una crisis económica que ahora debe afrontar el nuevo presidente. El club, con una deuda que alcanza los US$ 60.000.000, trabaja a contra reloj para saldar principalmente el dinero por el 50% del pase de Derlis González, que Marco Trovato había adquirido por US$ 5.000.000. Sin fondos para abonar, el Decano está expuesto a una sanción de FIFA si no paga en el tiempo establecido (en este noviembre) por el organismo mundial.

Pero el caso Derlis no es el único ya que Diego Polenta y Edwar López, quienes dejaron la entidad a mitad de temporada por el recorte del plantel realizado por Miguel Brunotte, demandaron al Franjeado por salarios adeudados. El uruguayo, también contratado en la era Trovato, reclama unos US$ 4.000.000. “No sé si la palabra correcta es denunciado o demandado, pero eso está. Hablamos de casi cuatro millones de dólares, creo que va por ahí”, expresó Pedro Balotta.

El vicepresidente de la entidad reveló que la llegada de Polenta, quien percibió sueldos de US$ 50.000 en 2020 y US$ 66.000 en 2021 y tenía vinculo hasta el 2023, no fue tratada en la antigua comisión directiva porque fue una decisión exclusivamente de Trovato. “Nunca se sometió a la consideración de la comisión directiva”, puntualizó el dirigente al Cardinal Deportivo. Por último, en el tema de López, el colombiano solicita más de US$ 200.000.