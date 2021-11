“Como en la vida, el fútbol no escapa a eso, hay momentos buenos y malos, hay que saber lo que uno es para mantener el equilibrio porque no siempre ganas y no siempre perdes”, señaló Tavarelli a la 730 AM, ABC Cardinal.

Dijo que es un momento de frustración. “Es un momento de mucha frustración en lo futbolístico e institucional, esas frustraciones se reflejan en este tipo de eventos donde la gente trata de descargarse y el jugador no es ajeno a ello, cada uno en su lugar tiene su razón, pero no es el mejor camino, los jugadores soportan muchas situaciones que la gente sabe en un 10 por ciento, comprendo ciertas cosas y no comparto otras. Me pongo en el medio para entender a ambas partes”.

“Más allá del tema económico hay otras cosas, muchas veces cargan con la presión encima de lo que conlleva un momento deportivo, el futbolista después de jugar tiene una vida y la gente le hace saber, cargan con eso también. No es facil y uno tiene que ser fuerte para soportar”, añadió el arquero campeón de América 2002.

Un momento incómodo

Tavarelli también se refirió a lo que una vez sucedió con él en un supermercado cuando le persiguieron veinte minutos para reclamarle cosas.

“Yo atajé en Olimpia desde el 91 hasta que me retiré en el 2005. Yo estaba con mi hijo recién nacido en el supermercado y me persiguieron como veinte minutos insultándome, hasta cierto punto uno aguanta y cuando te tocan la familia perdes los estribos. Después terminé como muy amigo de esa persona, hoy somos grandes amigos”.

“Fue penal”

Una de las consultas hechas a Ricardo Tavarelli fue que opinión tenía del penal que le cobró Carlos P. Benítez a Libertad. Para el ex arquero fue penal.

“Las reglas son claras, pero hay que ver los criterios, hoy vimos algo parecido en Inglaterra y no paso nada, tampoco protestaron. Hay que entender las reglas y los criterios. Si me preguntas a mí es penal, cambia la trayectoria del balón, la pelota se iba al arco y lo interpretó como penal”, concluyó.