“Jamás quise complicar a Olimpia en nada, hasta hoy”

En un cierre caliente por el claro penal de Iván Torres, Libertad remontó y derrotó 3-2 a Olimpia en el Manuel Ferreira. Posterior al pitazo final, la zona de Preferencia fue una caldera, contra los rivales, el mismo Roque Santa Cruz y también, Daniel Garnero. El entrenador fue tratado de traidor a causa de la asunción en el Gumarelo. Meses antes, el DT fue destituido del Decano por la eliminación prematura en la Copa Libertadores y un mal comienzo en el torneo Clausura 2020.

En la conferencia, esta vez al acabar la ronda de preguntas, Garnero pidió un momento para “hacer una declaración”. “Sinceramente me sorprendieron algunos insultos que recibí (…) Me molestó mucho, me agredieron y no soy merecedor de la agresión”, expresó, entre otras palabras, el argentino, que reveló que desde la era Marco Trovato, el club debe premios al cuerpo técnico, que conquistó un tetracampeonato entre 2018 y 2019.

“Tenía que arreglar la deuda, me debían más de siete meses, me debían el tricampeonato, el tetra, premios”, desveló Garnero, quien en dos frases apuntó que “ha hoy” no deseaba complicar a la institución. “Hace seis meses que no cobró y me hablan de traición, de hijo de puta, nunca hice nada para complicarle la situación al club hasta hoy (viernes) (…) “Jamás quise complicar a la institución para nada, hasta hoy (viernes)”, fueron las líneas del estratega.

Los dichos pueden significar un aviso de acción legal porque el arreglo hasta el momento fue de palabra con la comisión directiva pasada, encabezada por Miguel Brunotte. Entre los que dejaron el club a mediados de 2021, Diego Polenta y Nicolás Domingo, acudieron a la FIFA para reclamar salarios impagos y rescisión unilateral, como el caso Edwar López, cuya sentencia el Franjeado apeló ante el organismo. ¿Demandará Garnero a la entidad por las deudas?