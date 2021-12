Cardona y el título de la Copa Paraguay: “Una alegría inmensa”

“Muchas cosas pasaron por mi cabeza, sufrimos tanto este año, pasamos tantas cosas y darle esa alegría a la gente es muy buena. El olimpista exige mucho y tenemos que esforzarnos el doble, es una alegría grande para el pueblo, pero queremos más y sabemos que tenemos dos finales, vamos a ir por todo, vamos a pelear por todo”, afirmó Miguel Cardona a la 730 AM, ABC Cardinal.

Lea más: Olimpia, campeón de la Copa Paraguay

Fue consultado sobre lo que será el próximo año en Olimpia y afirmó que el franjeado tiene un gran plantel, pero que prometerá a los jugadores pagar lo que el club podrá, la prioridad será los sueldos de los jugadores.

“Este es un gran plantel, siempre los voy a defender, voy a pelear con ellos, y quiero que sigan aquellos que quieren Julio Cáceres y Enrique Landaida, seremos serios y el que entienda la filosofía del club se quedará, el que no, se va a ir. No me cierra esto de prometer y no pagar, si a algo le voy a dar prioridad es a pagarles a los jugadores, vamos a tocar las puertas de todos los olimpistas. Sabemos que necesitamos de ellos. Hoy tenemos una reunión con la directiva sobre lo que vamos a hacer, se va a llamar ‘Un día por tu club’. Queremos que la gente se sienta partícipe, la masa demostrará lo que es capaz de hacer por el Olimpia”, expresó.

Sobre el plan para el próximo año, señaló: “Venimos trabajando en un plan puesto por puesto, tenemos un plan donde los jóvenes vayan creciendo, queremos equilibrio, los jóvenes necesitan minutos para vender jugadores, lo tenemos estructurado puesto por puesto. Yo soy muy claro, me falta una reunión con los jugadores, que creo que ya conocen esto. Se está dialogando, administro realidades, no puedo prometer cosas que no voy a cumplir, necesitamos tiempo, paciencia”.

“Hay que respetar los procesos, que los jóvenes ganen minutos y los de experiencia tienen que ayudarlos, ojalá podamos seguir con ellos, si tienen una mejor oferta seguramente se irán. Siempre fui muy claro y ojalá puedan quedarse en su mayoría”, concluyó con relación a la continuidad o no de algunos jugadores en el club.