Gastón Olveira, sobre Peñarol: “Se está negociando también”

La continuidad de Gastón Olveira en Olimpia está difícil ya que le adeudan varios meses de salario y el portero está en el interés de Peñarol. “Es una de las opciones que se está manejando, se está negociando también”, comentó al respecto el arquero que llegó al Franjeado en enero de este año.

“El tiempo apremia, se lo manifesté al presidente de Olimpia (Miguel Cardona) en una charla que tuve con él. Que uno, ademas de los deseos y de las intenciones, debe asegurar el trabajo y que ya escapa de mí todo lo que pueda pasar, que quedaba en manos de él”, añadió. El Decano, que fue intimado por Alejandro Silva, quiere que siga en el club.

No obstante “está un poco todo en el aire. No está claro que va a suceder conmigo. Hay varias negociaciones de equipos que están interesados [...] Todavía no tengo algo definido y hay un poco de incertidumbre”.

Olveira procedente del River Plate uruguayo llegó a Olimpia para el primer semestre de esta temporada y el Decano le “adeuda la segunda cuota por el préstamo a River. En cuanto a salario me adeudan lo mismo que a todo el equipo”.

“También es mi deseo poder continuar [...] Ya he hecho lo posible para poder continuar”, sentenció Gastón Olveira, quien fue el portero titular en la Copa Paraguay que la ganó con Olimpia.