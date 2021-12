Jordan: las deudas salariales y “no está en planes del Olimpia”

Julio César Cáceres planificó el 2022 a pesar del deseo de varios jugadores de abandonar Olimpia por las deudas salariales. Pero al margen del grupo, todos experimentados, que continúa negociando con Miguel Cardona, el entrenador decidió no tener en planes a Jordan Santacruz, quien llegó al Decano a principios de 2021. Con solo 21 partidos entre los torneos Apertura y Clausura y la Copa Libertadores, el ex-San Lorenzo abandonaría el club.

Lea más: “Son más de cuatro jugadores los que se quieren ir del club”

“No está en los planes. Él tiene contrato por dos años más. Si no encontramos algún club que quiera contar con él, se quedará en Olimpia, en la reserva o no sé...”, comentó Hugo Gaona a ABC 730 AM. Aunque tiene vínculo, el futbolista desea tener mayor protagonismo y rescindir también es una posibilidad. “Vamos a ver cómo hacemos, si es que va a otro club o rescindir”, agregó el representante, que culminó puntualizando que al volante “le deben como a todo el plantel”.