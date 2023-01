Julio César Cáceres: “Regalamos los primeros 45 minutos”

Julio César Cáceres, director técnico de Olimpia, habló en la conferencia post-partido de la Supercopa Paraguay, lance definitorio en el que Ameliano se impuso al Decano con el tanto de Elvio Vera.

“Regalamos los primeros 45 minutos, teníamos pensado una forma de jugar pero no ha salido. Modificamos en el segundo tiempo con Hugo Fernández, no nos alcanzó. El rival jugó como tenía que ser, una final. Nosotros no encontramos el camino”.

Sobre la disposición táctica de poner de extremo Alejandro Silva y de volante interno a Richard Ortiz, Cáceres explicó: “Lo de Ale no es la primera vez que juega por afuera, intentamos por su frescura tratar de ganar. A Richard tenerlo como inicio de juego, tener también a Brian (Montenegro) por el costado para poner ganar. No encontramos la forma en que veníamos entrenando, dividimos mucho la pelota”.

“Teníamos que agarrar otro carácter en el primer tiempo, la personalidad de pedir y de jugar la pelota. No nos presentamos capaz de la forma que tenía que ser en una final, ahora tenemos que levantarnos y apuntar al inicio del campeonato”, sentenció el ‘emperador’.