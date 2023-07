Olimpia: los millonarios montos que bajó entre gastos y deudas

Olimpia atraviesa un crisis deportiva y también financiera, que lleva años golpeando a las arcas del club. El martes, en la cena por el aniversario 121 de la institución más gloriosa del fútbol paraguayo, Miguel Cardona adelantó y reveló detalles de las deudas del Decano a días de una nueva asamblea, que será el sábado, en el mismo día del partido contra Sportivo Trinidense.

En un discurso ante los socios y no socios que participaron del evento en Para Uno, Cardona contó que al asumir la presidencia en 2021, en reemplazo de Miguel Brunotte (quien sucedió a Marco Trovato), la deuda del Franjeado era de unos US$ 73.000.000, con un interés anual de unos US$ 5.000.000, fuera de los casi US$ 12.000.000 que requiere la sostenibilidad de un club.

El plantel de Olimpia: de US$ 1.170.000 a US$ 570.000

El presidente reveló que bajaron costos operativos por un valor de US$ 14.800.000, que significó disminuir el presupuesto del plantel de US$ 1.170.000 a US$ 570.000. “Fue costo de plantel en premios y un monto de cosas”, comentó el titular. Por su lado, con relación a los casos FIFA/TAS, el déficit descendió en US$ 7.000.000, que valió resolver 12 de las 18 demandas.