Alerta Olimpia: Derlis González es ¡convocado vs. Fluminense!

Olimpia visitará el jueves a Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. A dos días del partido en el estadio Maracaná, el Decano tiene este martes una última práctica en Asunción. El miércoles, a las 7:00, en vuelo chárter, el plantel viaja nuevamente a Río de Janeiro, donde realizará por la tarde una movilización liviana.

La lista de convocados de Francisco Arce tendrá una novedad: el regreso de Derlis González. El atacante de 29 años integrará la nómina de viajeros para acompañar al grupo. El jugador está recuperado de la fractura de tibia que sufrió el 19 de marzo. Desde entonces, fue operado y realizó el proceso de recuperación. Hace una semana, realizó fútbol por primera vez.

Aunque todavía no está al cien por ciento, el plan de Arce con Derlis es que el ex Dinamo Kiev no pierda días de entrenamientos con el plantel. La vuelta del delantero está cerca y en caso de clasificar a las semifinales del certamen continental, ya podría estar a disposición del entrenador como también, para el resto del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo.

