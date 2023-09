¿Cuánto dinero recaudó Olimpia en la Copa Libertadores 2023?

El camino de Olimpia a la cuarta Copa Libertadores finalizó en los cuartos de final. El Decano, que debía remontar el 0-2 de la ida en el Maracaná, volvió a perder con Fluminense en la revancha y dijo adiós a la edición 2023 del certamen internacional. El tres veces campeón, que había eliminado al Flu en 2013 y 2022, cayó 3-1 en la vuelta y quedó fuera con un global 5-1.

En una competencia en la que no pudo reforzar en el mercado de invierno por la suspensión de la FIFA, en la que sufrió de la ausencia de Derlis González hasta el primer partido contra el Tricolor, la lesión del arquero titular Gastón Olveira y en la que tuvo cambio de técnico entre Diego Aguirre y Francisco Arce, el Rey de Copas llegó hasta la serie de los 8 mejores.

Iniciando desde la fase de grupos, el Franjeado tuvo un buen ingreso en concepto de premios, otorgados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, ya que recaudó un total de US$ 7.150.000. Por disputar la fase de grupos fueron US$ 3.000.000 y por las cuatro victorias, con US$ 300.000 por partido ganado en el cuadro principal, sumó otros US$ 1.200.000.

Al clasificar a los octavos de final, el club recibió US$ 1.250.000. En la ronda, había superado al vigente campeón, Flamengo, y al avanzar a los cuartos, obtuvo US$ 1.700.000. Además, a todos los montos, la institución también generó ingresos con la venta de entradas con los cinco encuentros que disputó de local (4 en el Defensores del Chaco y 1 en el Manuel Ferreira).