Olimpia: Altas y bajas de la nómina para el superclásico

Olimpia disputará el último superclásico del año con el objetivo de continuar descontando puntos en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2024. El Decano recibirá a un Cerro Porteño que todavía lucha por el título del torneo Clausura 2023, pero en que los últimos días vivió un ambiente tenso por los actos de indisciplina del arquero Jean Fernandes.

A dos días del partido, que será el domingo a las 17:00 en el Manuel Ferreira, el entrenador Francisco Arce decidió concentrar a los jugadores. El paraguaríense reveló la nómina de convocados, que tiene 22 futbolistas entre bajas y altas con relación a los citados en el 1-0 sobre Guaraní en Dos Bocas, resultado que rompió una racha de 5 juegos sin victorias.

Olimpia: repiten 18 jugadores en la lista de convocados

De los 21 llamados vs. el Aborigen en la ronda anterior, repiten 18: Juan Espínola, Rodrigo Frutos, Mateo Gamarra, Junior Barreto, César Olmedo, Facundo Zabala, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Hugo Fernández, Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Ramón Martínez, Facundo Bruera, Derlis González, Guillermo Paiva y Walter González.

Francisco Arce recupera a tres futbolistas: Antolín Alcaraz, quien solo disputó 8 encuentros en el año y no suma minutos desde el 15 de julio (2-3 vs. Resistencia); Richard Ortiz, quien no compite desde el 27 de setiembre (0-4 vs. Libertad) y Brian Montenegro, quien no juega desde el 8 de octubre (0-1 vs. Nacional). Por su lado, también regresa el canterano Diego Torres.

Tres futbolistas, fuera del superclásico en Olimpia

Por su parte, son tres las ausencias con relación al compromiso pasado: Víctor Salazar lesionado en el muslo; Jhohan Romaña expulsado y Alan Cano, por cuestiones técnicas. Además, el defensor Sergio Otálvaro y el arquero Gastón Olveira continúan en proceso de recuperación de sus respectivas dolencias, mientras que Luis Zárate ya no es tenido en cuenta.