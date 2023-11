Pedro Balotta destrozó a Alejandro Silva en el Cardinal Deportivo. El vicepresidente de Olimpia respondió al uruguayo, que había criticado a la directiva por el anuncio de despido, y reveló actitudes del jugador en el vestuario. “Alejandro Silva era el único que fumaba en el vestuario, Siendo profesional y sabiendo las reglas”, contó en la 730 AM.

Lea más: Pedro Balotta destrozó a Alejandro Silva: “Era un líder negativo”

Balotta mencionó que a veces tenía control, pero cuando no, Silva no respetaba las reglas. “Claro que molestaba y muchísimo”, continuó el dirigente, que también trató de “caradura” y de “falto de tacto” al charrúa. “Olimpia debe seguir su camino y estos jugadores ya no siguen para el año que viene”, cerró en referencia al volante, como también a Sergio Otálvaro e Iván Torres.

“Alejandro Silva es bastante caradura”

“Es bastante caradura Alejandro (Silva). Hace tiempo que él no tiene una conversación, desde el momento que abandonaron la concentración”, expresó Balotta, a ABC Cardinal, sobre las declaraciones de Silva, quien había mencionado que nadie de la directiva habló con él antes de las publicaciones. El jueves, el charrúa no asistió a la Villa Olimpia para la práctica.

