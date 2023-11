Francisco Arce y los despedidos: “Fue una cuestión deportiva”

Alejandro Silva, Sergio Otálvaro e Iván Torres no continuarán en Olimpia en la próxima temporada. Los tres jugadores recibieron la noticia en una charla privada con Francisco Arce, pero el club decidió anunciar la despedida de cada uno en las redes sociales cuando aún quedaban dos fechas para finalizar el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo.

Tanto Silva, Otálvaro y Torres quedaron sorprendidos y molestos por las publicaciones del Decano ya que todavía tienen contrato (hasta el 31 de diciembre) y siguen entrenando con el plantel. La determinación generó una ida y vuelta de explosivas declaraciones de los futbolistas y del vicepresidente Pedro Balotta, quien fue la única voz oficial en hablar del tema.

Y en medio de los entredichos, las palabras de Francisco Arce también eran esperadas. Y no había ninguna duda que en la conferencia posterior al clásico blanco y negro con Libertad, esería consultado al respecto. Y el DT recibió la pregunta tras la derrota 3-1 con el Gumarelo en el Manuel Ferreira, resultado que eliminó al Franjeado de la Copa Libertadores 2024.

Francisco Arce: “La directiva no tuvo nada que ver”

Arce aclaró que “la directiva no tuvo nada que ver” en la determinación de prescndir de Silva, Otálvaro y Torres. “Quince años y nunca ningún dirigente o ningún presidente o departamento de fútbol en este caso nos ha bajado línea para poder confrmar o determinar quiénes quedan o quiénes se van. Nunca nos ha pasado, el día que nos pase me voy a dedicar a otra cosa”, arrancó.

“Nosotros fuimos llevando, esperando que sacaramos lo mejor del plantel, imaginando el contexto o la situación. No estamos seguros todavía si se abre la ventana y vamos a poder contratar. Imaginábamos que sostuvieramos un rendimiento deportivo, fue eso lo que le dije a grandes rasgos, habamos mucho con los tres, con Sergio primero, con Iván después y último con Ale”, explicó.

Francisco Arce y los anuncios de despedidas

Arce también especificó que el cuerpo técnico no tiene ninguna relación con las publicaciones. “Fue totalmente una cuestión deportiva. La directiva no tuvo nada que ver en eso. Es el cuerpo técnico el que se tiene que encargar de eso. Lo otro es institucional, no tenemos nada que ver en eso, en la forma, en la manera en la que el club decide comunicar, terminar o decir”, cerró.

