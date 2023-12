Olimpia comunicó que hará uso de la opción de Juan Espínola

Olimpia comunicó a Godoy Cruz de Mendoza que hará uso de la opción de compra del pase de Juan Espínola. El Decano y el arquero tienen un acuerdo para el nuevo contrato y solo falta el arreglo con el club argentino, dueño de los derechos del futbolista paraguayo. El Franjeado tiene tiempo para ejecutar la cláusula hasta el 31 de diciembre.

“Claro que me quiero quedar. Quien no va querer quedarse en un grande como Olimpia”, había expresado Espínola al finalizar el partido ante General Caballero de Juan León Mallorquín en la última fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. Desde la lesión que sufrió Gastón Olveira, el ex Nacional ha sido titular, disputando un total de 32 encuentros.