Gastón Olveira tiene la intención de salir de Olimpia: “el club nunca pagó la ficha”

El representante del arquero Gastón Olveira, Pablo Rivero, habló este jueves con la Radio Carve Deportiva de Uruguay y dio detalles acerca de la situación del golero de Olimpia, que, a pesar de tener contrato vigente, tiene la intención de salir.

“Las consultas de ambos están. Lo que le pedí a Nacional y Peñarol es que hicieran una gestión directa de club a club”, comenzó diciendo Rivero, sobre los clubes interesados en Gastón.

“Olimpia es un club muy difícil, su presidente es una persona muy difícil. Gastón ya va para su tercer año, no han pagado nunca la ficha de Gastón a River. El club está inhibido, no podría contratar esta temporada por la deuda que tiene para con River, al que le compró el 50 por ciento y no pagó nunca”, aseguró.

“No dan mucho la cara, es un club bastante complejo hoy con su directiva, la directiva anterior era bastante más saludable que la actual”, añadió.

“Está bastante complicado. La intención de Gastón es cambiar de aire y obviamente lo seduce mucho la oportunidad de venir a jugar a un equipo grande de Uruguay. Por lo que me han expresado,a los directivos de los equipos de aquí se les ha hecho bastante difícil la comunicación con Olimpia”, expresó el agente.

“Ellos no se comprometieron a pagar una cifra importante por Gastón. Pagaron cero, ellos se comprometieron a pagar el 50 por ciento. Fue algo así como 350 o 380 mil dólares, que es lo que River está reclamando. Me sorprende que pidan una cifra como la que están pidiendo, porque aparte son propietarios de la mitad”, sentenció.