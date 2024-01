Cardona descartó el regreso de Marcelo Recanate a Olimpia

Olimpia tendrá nueva presidente el 2 de marzo: Rodrigo Nogués. El actual tesorero reemplazará a Miguel Cardona, quien deja el cargo al no estar dispuesto a una reelección. La Asamblea del Decano no tendrá contienda electoral porque la única lista busca unificar a los olimpistas, entre los que apareció Marcelo Recanate, quien estaba dispuesto a regresar a una dirigencia.

El ex presidente estuvo a disposición para volver al Franjeado, pero finalmente, no será parte. “Es un gran amigo, yo lo quiero mucho, pero él no, en este momento no. Estamos lanzando una lista consensuada. En su momento hemos hablado, es un gran olimpista, pero me dijo que por motivos particulares no iba a continuar”, confirmó Cardona este martes a ABC Cardinal.

“Yo también estaré ayudando en lo que pueda”

“Se sumará otra gente, estamos trabajando, agotando el ejercicio del diálogo. Hay que unir a la familia olimpista. Mañana ya es la fecha de inscripción. No puedo dar nombres, estamos muy cerca de cerrar a la gran familia olimpista unida. Es gente conocida, que ya estuvo. Óscar Vicente Scavone estará siempre acompañando. Yo también estaré ayudando en lo que pueda”, finalizó.

