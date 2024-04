“No hay que darle importancia”: Martín Palermo y el gol anulado

La victoria de Olimpia sobre Nacional en el Arsenio Erico no escapó de la polémica. Juan Gabriel Benítez anuló un tanto a Hugo Fernández a los 64 minutos por una supuesta falta de Rodney Redes sobre Daniel Rivas. Poco después de que Raúl Vicente Amarilla haya criticado al árbitro, Martín Palermo fue consultado por la jugada en conferencia.

“No vi la jugada, no puedo opinar acerca de eso. Son jugadas muy finas. Son situaciones que uno puede verse condicionado, uno está ahí y no puede ver con claridad o por la lejanía. No pude ni verlo por tele”, comentó el DT argentino, que restó importancia a la decisión del juez. “No hay que darle tanta importancia a eso”, puntualizó.

Martín Palermo: “Hay que enfocarnos en nosotros”

“Hay que enfocarnos en nosotros y que eso no sea un impedimento. Olimpia tiene que salir a ganar con sus propias armas y no que el árbitro sea un condicionamiento”, explicó Palermo, quien logró la quinta victoria como DT del Franjeado y fue protagonista al cortar la racha de casi tres años sin triunfos sobre la Academia en los certámenes de Liga.