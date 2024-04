“Es un golpe duro, distinto a la eliminación de Sudamericana”

Olimpia defraudó como equipo en una noche de celebraciones en Para Uno. En el último partido antes de la remodelación y ampliación del estadio y en el primero con la denominación Osvaldo Domínguez Dibb, el Decano perdió 1-0 contra Sportivo Ameliano, rival al cual enfrentó por tercera vez en el año, encadenando una tercera derrota.

“Se hace muy difícil hacer un análisis muy claro de esta derrota porque es un golpe muy duro, hasta distinto a la eliminación de la Sudamericana. Nos volvió a suceder lo mismo que ese partido. Es una cuestión anímica y mental que debemos recuperar. Era nuestra posibilidad de achicar distancias con Libertad, era nuestra posibilidad”, señaló Martín Palermo.

Martín Palermo: desilusión y pedido de disculpas

El DT argentino expresó sentir “desilusión” por el rendimiento y pidió “disculpas” a las quince mil personas que llenaron el escenario. “Me siento con desilusión. Perdile disculpas a la gente porque hoy era un día de fiesta para todos y no lo pudimos hacer completo. Hay que seguir buscando, volver a empezar, no de cero, pero si hacer una autocrítica más profunda”, añadió.

“La gente muestra porque Olimpia es un grande”

“Salir y ver este marco, es imponente. Es mi primer partido acá y me gustaría jugar acá todos los partidos y tener ese apoyo y acompañamiento de la gente. No lo había notado desde el comienzo. demuestra porque Olimpia es un grande y un club con tanta historia. Hoy la gente lo demostró. Nosotros desde adentro no tuvimos esa misma energía”, mencionó.

“No estuvimos para que mostremos esa valentía y carácter que se requieren para este tipo de partidos. No es enfocarlo a uno o a otro en cuanto a culpables, creo que fue generalizado. El equipo se encontró así y eso tendremos que analizar con mayor autocrítica hacia dentro sin exponer a nadie”, finalizó Palermo en conferencia de prensa.