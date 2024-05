Martín Palermo recupera dos jugadores para visitar a General

Olimpia necesita con urgencia dar vuelta la página de la durísima caída frente a Sportivo Ameliano en la despedida de Para Uno (será remodelado y ampliado). El Decano quedó a 7 unidades del puntero Libertad y a 4 puntos del escolta Cerro Porteño. Con 21 por disputar y duelo contra ambos equipos aún en la agenda, el Franjeado todavía tiene chances matemáticas de pelear por el título.

La próxima parada del conjunto de Martín Palermo será el estadio Ka’arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín. El Rey de Copas visitará a General Caballero por la jornada 16 del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. En la antesala del superclásico, irá por un triunfo para recobrar confianza, tener un poco de paz y continuar esperanzado en la lucha por el campeonato.

Olimpia recupera dos jugadores que fueron titulares

Desde este jueves, en la segunda movilización del plantel luego del 0-1 con la V Azulada, el entrenador recupera a dos futbolistas, que fueron titulares hasta sufrir sus respectivas lesiones: Víctor Salazar y Kevin Parzajuk. El lateral argentino y el delantero paraguayo están a disposición del DT para el duelo contra el Rojo de Ka’arendy en el Departamento de Alto Paraná.

Salazar no juega desde el empate 1-1 con Cerro Porteño, el 17 de febrero, en la primera rueda: el ex San Lorenzo de Almagro inició el cotejo, pero fue sustituido por Carlos Espínola a los 52 minutos. En el año, solo ha disputado 4 duelos. Por su lado, Parzajuk estuvo al margen desde 0-0 con Libertad, el 31 de marzo, por la undécima ronda. En el certamen, jugó 6 lances y anotó 3 goles.

Martín Palermo: “Ya no existen nombres propios”

“Asumo que no pude encontrar el equipo por una cuestión mía de nombres propios. Lo que tengo claro es que he dado oportunidades a todos (…) Desde ahora no existen nombres propios, no existe trayectoria, no existe nada. Voy a poner al que yo considere, sea el jugador que sea, pensando y priorizando las necesidades del equipo”, había expresado Palermo el lunes.