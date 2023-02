¡No renuncia!: Aldo Bobadilla seguirá al frente de las selecciones juveniles

Aldo Bobadilla, coordinador general de las selecciones juveniles, confirmó este martes en conferencia de prensa que seguirá al frente del cargo, a pesar de no conseguir la clasificación al Mundial de Indonesia con la categoría Sub 20.

“Más que nada por eso la APF organizó esta conferencia, para dar explicación de lo que sucedió en el Sudamericano”.

“Tenemos contrato hasta el término de los dos sudamericanos (Sub 20 y Sub 17) y vamos a respetar eso”, expresó el ex futbolista de la Albirroja.

Luego de clasificar al Hexagonal Final de la competencia en el tercer lugar del Grupo A, Paraguay tuvo una campaña paupérrima en la fase definitoria que otorgó cuatro boletos a la cita Mundialista. En cinco partidos, la Albirroja cosechó cuatro derrotas y un empate, quedando en el último lugar de la clasificación por detrás de Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela.

El estratega de 46 años dirigirá a los juveniles de la Sub 17 en el Sudamericano de Ecuador, que arrancará el 30 de marzo y finalizará el 23 de abril.