Oficial: Aldo Bobadilla, destituido de la selección paraguaya

La selección paraguaya comunicó el fin del vínculo de Aldo Bobadilla: El entrenador, ganador de la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, fracasó en los sudamericanos con la Sub 17 y la Sub 20, que no clasificaron a la Copa del Mundo.