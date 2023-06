Oficial: Elvio Paolorosso regresa a la selección paraguaya

Elvio Paolorosso regresa oficialmente a la selección paraguaya. El ex preparador físico de la era Gerardo Martino en la Albirroja es el nuevo Coordinador General de las Selecciones Juveniles. El argentino reemplaza en el cargo a Aldo Bobadilla, quien fracasó en el Sudamericano Sub 20 y en el Sudamericano Sub 17, categorías que no clasificaron a sus respectivos mundiales.

“Con la meta clara de fortalecer y brindar un acompañamiento integral al crecimiento de las Selecciones Juveniles, a Asociación Paraguaya de Fútbol se complace en anunciar la designación del profesor Elvio Paolorosso como Coordinador General de las Selecciones Juveniles de la APF”, anunció la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en un comunicado.

El anuncio de la Albirroja sobre Elvio Paolorosso

“En este importante puesto tendrá a su cargo planear y desarrollar metas generales a corto y largo plazos relativos al fútbol de las selecciones nacionales juveniles, con la premisa de darle un impulso renovado a la gestión de las Albirrojas menores para enmarcar la ruta hacia el éxito deportivo”, explicó la APF sobre el trabajo que cumplirá Paolorosso en el combinado nacional.

“Asimismo, entre sus funciones el profesor Paolorosso supervisará las labores de los cuerpos técnicos de las diferentes categorías juveniles. Buscando de esta manera, asegurar un trabajo integral y eficiente en el desarrollo de los futuros talentos del fútbol paraguayo”, finalizó el sobre el profesional, que también formó parte del cuerpo técnico de Julio Cáceres en Olimpia.