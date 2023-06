“Si me tengo que quedar veinte años, me quedo y si no sale...”

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó la llegada de Elvio Paolorosso, quien reemplaza a Aldo Bobadilla en la coordinación de las selecciones juveniles de la Albirroja. Poco después del anuncio, el preparador físico, que hasta hace muy poco estuvo trabajando en Olimpia integrando el cuerpo técnico de Julio César Cáceres, conversó con el Cardinal Deportivo.

“Hablamos con el presidente de la APF (Robert Harrison) y me comentó lo que quería”, comenzó el argentino. “Me tomó un mes armar el proyecto que lo vamos a presentar en una conferencia de prensa”, explicó el profesional, que según la APF, “tendrá a su cargo planear y desarrollar metas generales a corto y largo plazos relativos al fútbol de las selecciones nacionales juveniles”.

Paolorosso comentó que tiene un vínculo “afectivo” con la selección y aseguró que si el proyecto “no sale, nos damos la mano y hasta luego”. “El vínculo con la selección paraguaya es afectivo, lo legal no tiene importancia. Si me tengo que quedar veinte años, me quedo y si esto no sale, nos damos la mano y hasta luego”, añadió el ex PF del seleccionado en la era Gerardo Martino.

Por otra parte, Paolorosso mencionó que los entrenadores de las categorías inferiores como la Sub 17 y la Sub 20, que fracasaron en sus respectivos sudamericanos, serán paraguayos. “Mi idea es que sean paraguayos y lo capacitaremos permanentemente. Mi idea es que a futuro tengamos paraguayos genuinamente”, aseguró el nacido en Tapiales, Argentina, hace 67 años.