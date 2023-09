Antony Silva rompió el silencio y se refirió al nuevo arquero: “Carlos creo que se llama…”

Antony Silva habló por primera vez desde su no convocatoria a la Selección Paraguaya para el primer combo de Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026, luego de ser partícipe y referente de los últimos ciclos en la Albirroja. En charla con el medio digital, El Infiltrado, el guardameta dejó varios títulos.

No hubo disgusto, “al menos en la primera fecha”

“No tengo porqué recibir explicaciones de nadie, ni cuando me ponen, ni cuando me sacan. Cuando te van a poner tampoco te explican. Sí hubo una comunicación con él, hubo de parte de Guillermo (Barros Schelotto) un llamado. Me dijo que tenía otras ideas en este primer combo, las cuales obviamente yo respeto, así como me pasó en otras instituciones donde el fútbol tiene todas estas caras donde hay que saber moverse”.

“Yo lo tomé de la mejor manera, al menos en esta primera fecha. Sé que hice parte del proceso de Guillermo. De los tantos partidos que dirigió no jugué solamente dos juegos, contra Japón y Nicaragua”.

“Yo veo obviamente que hay aires de recambio de generación, como a mi me tocó en su momento llegar después de Justo (Villar)”.

“Independientemente a mi momento personal, que vengo jugando todavía y para mí en un nivel aceptable para seguir compitiendo en la élite, no me genera mucha.. Vamos a ver qué pasa en el próximo combo”, expresó el jugador de Independiente de Santa Fe.

Los nuevos arqueros y Carlos..

“Hoy el entrenador se decidió por estos tres arqueros que ya venían haciendo... salvo el nuevo que llegó, Carlos (Coronel) creo que se llama, que llegó ahora y que el entrenador obviamente lo quiere ver. Esperemos que le vaya bien al inicio de esto, porque el inicio de las Eliminatorias es fundamental para clasificar”.

“Yo no me considero ni estar fuera de eso, ni siquiera tener otra mentalidad sino que esperar y seguir compitiendo. Obviamente el hecho de seguir dando buenos resultados te va a dar más chances de seguir estando vigente en la selección”, sentenció el portero de 39 años.

El video de lo que decía Antony