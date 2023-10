Carlos Jara Saguier fue presentado en la selección paraguaya Sub 23

El entrenador de la selección paraguaya que disputará el Preolímpico 2024 es Carlos Jara Saguier, quien fue presentado oficialmente este viernes en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). En compañía del presidente Robert Harrison, como también de Martín Ruiz Díaz y Elvio Paolorosso, el DT asumió la Sub 23, que peleará por un lugar en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Daremos nuestro mejor esfuerzo para el bien del fútbol paraguayo. Queremos retribuir con trabajo. Estamos para servir, para cumplir con todos”, expresó Jara Saguier en la conferencia. “Tenemos una camada de jóvenes muy importante, siendo figuras en sus equipos. Todos pueden ser llamados”, añadió el estratega, medallista de plata con el combinado nacional en Atenas 2004.

La selección y el problema para convocar jugadores

“El torneo no es reconocido por FIFA. Tenemos que estar con mucho tacto e inteligencia. Que vengan le conviene a la selección y al jugador porque es una vidriera muy importante”, comentó el técnico sobre la convocatoria de los jugadores que militan en el exterior. El Preolímpico no es un certamen FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus respectivos futbolistas.

“Al no ser Fecha FIFA lastimosamente no se puede contar con los jugadores de una manera reglamentaria. Con los clubes tenemos una relación muy buena y será qué tipo de competencias tienen los clubes. En Fecha FIFA podemos convocar a los jugadores, pero para el torneo es una gestión de relación y de voluntad”, expresó, por su lado, Robert Harrison.