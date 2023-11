La selección paraguaya Sub 23 perdió un amistoso con Bolivia

La selección paraguaya Sub 23 disputa el primer amistoso de los programados contra Bolivia en el microciclo inaugural con miras al Preolímpico 2024. La Albirroja, dirigida por Carlos Jara Saguier, recibió a Bolivia en La Nueva Olla y perdió 1-0: Enzo Monteiro de Castro, quien todavía no debutó en Primera División, anotó el único gol del partido.

Jara Saguier, medallista olímpico en Atenas 2004, inició con una formación en la que diez de los once futbolistas juegan en la División de Honor del fútbol paraguayo: el mediocampista Víctor Penayo (20 años), jugador de Libertad, era el único que todavía no debutó en la máxima categoría. El resto o es titular en su respectivo equipo o ha sumado minutos como Sub 20.

La formación que alineó Carlos Jara Saguier

El once que arrancó fue con Rodrigo Frutos (Olimpia), César Olmedo (Olimpia), Gilberto Flores (Libertad), Ronaldo Dejesús (Cerro Porteño), Alexis Cantero (Guaraní); Gustavo Caballero (Sportivo Ameliano), Marcos Gómez (Olimpia), Víctor Penayo (Libertad), Rubén Lezcano (Libertad); Rodrigo Villalba (Libertad) y Richard Torales (Sportivo Ameliano).