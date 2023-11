Derlis Soto y el gol del último triunfo sobre Colombia: “Uno de los más importantes que me tocó hacer”

Derlis Soto fue el héroe de la última victoria de la selección paraguaya sobre Colombia en Asunción. En 1997, en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Francia 1998, el ex jugador anotó a los 82 minutos el segundo tanto del triunfo 2-1 sobre los cafeteros en el Defensores del Chaco. Este martes, en la previa de un nuevo enfrentamiento, el caaguaceño recordó la jugada.

“Me tocó empujar la pelota para el gol. Conste que yo no estaba jugando bien y el técnico no me sacó”, contó Soto, quien en una pelota parada, tras el centro de Francisco Arce y cabezazo de Carlos Gamarra, definió con el arco en blanco. El entonces futbolista de Huracán de Argentina fue a festejar en la esquina de Gradería Sur y Preferencia.

Soto y el gol a Colombia, el “de los más importantes”

Soto puntualizó que el gol a Colombia fue uno “de los más importantes”. “Por el partido, hice muchos goles lindos e importantes para la selección o para el club que representaba, especialmente en Argentina. Es uno de los goles más importantes que me tocó hacer”, comentó el ex jugador de 50 años, que vistió la casaca de Guaraní, Libertad, entre otros.

El último triunfo de Paraguay vs. Colombia fue en 1997