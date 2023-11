Fabián Balbuena apostó con un rival en la previa de Paraguay vs. Colombia

La selección paraguaya disputa este martes el último partido del año. La Albirroja enfrenta a Colombia por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: los dirigidos por Daniel Garnero quieren cerrar el combo y la temporada con un nuevo triunfo, que cortaría una extensa racha sin triunfos sobre los cafeteros en Asunción, y en zona de clasificación al Mundial 2026.

Lea más: Paraguay vs. Colombia hoy EN VIVO en Eliminatorias Sudamericanas

Desde las 20:00, en el estadio Defensores del Chaco, también hay un duelo especial: Fabián Balbuena vs. Jorge Carrascal. Aunque no son titulares, el defensor y atacante están cara a cara en un clasificatorio a la Copa del Mundo. Ambos comparten plantel en el Dinamo Moscú de la Premier League, en el que también está Roberto Fernández.

Fabián Balbuena y la apuesta con Jorge Carrascal

Balbuena reveló en una entrevista a la FIFA que realizó una apuesta con Carrascal. El perdedor debería cocinar un asado. “Sí, un asado cuando vayamos a Rusia”, contó el ex Corinthians. Consultado sobre si “¿hay asado en Rusia?”, el zaguero contestó. Sí, se encuentra. Hay unos uruguayos que nos venden. Y yerba también, hay muchos rusos que toman mate”, reveló.