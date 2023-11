Daniel Garnero y porqué no ingresó Alejandro Romero Gamarra

Alejandro Romero Gamarra no sumó minutos en el tercer combo de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El mediapunta fue suplente en el empate sin goles con Chile en Santiago y en la derrota 1-0 con Colombia en Asunción. En consecuencia, no haber sido elegido para ingresar en ambos partidos fue pregunta obligada para Daniel Garnero.

El DT explicó la razón del porqué no ingresó, principalmente, ante los cafeteros. “En el momento en el que modificamos en el entretiempo estábamos pasando un momento complicado. No teníamos posesión, el rival se había adueñado del juego y entonces buscamos equilibrar el medio para que no siga sucediendo eso, cosa que logramos.”, comentó el entrenador argentino.

“A Kaku lo hubiésemos desgastado”

“Empezamos a dividir más el balón, empezamos a recuperar y generar alguna que otra situación. En ese sentido a Kaku lo hubiésemos desgastado mucho quizás. En distancias muy largas no es un jugador que se caracterice por eso”, añadió Garnero, quien había optado por Hernesto Caballero e Iván Leguizamón en el comienzo de la etapa complementaria.

Posteriormente, el estratega mandó al campo a Diego Gómez, Gabriel Ávalos y Óscar Cardozo. “Cuando nos quedaban menos cambios preferimos meter un jugador más de área pensando en que algún lanzamiento podríamos disputar bien y tener chances”, finalizó. Paraguay acabó el encuentro con dos centro delanteros y Gustavo Gómez como un tercer nueve.