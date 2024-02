El fútbol de Carlos Jara Saguier: “Parar y tocar” y “jugar fácil”

Para Carlos Jara Saguier, director técnico de la Selección Paraguaya, la simpleza en el fútbol ha sido la premisa con la que ha cosechado éxitos históricos, como la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la consagración y clasificación en el Preolímpico de Venezuela 2024.

“El fútbol es muy fácil o muy difícil, el protagonista lo hace. Si le pides al jugador que respete al papá y a la mamá del fútbol, que es el parar y tocar, ellos te van a decir ‘sin problemas’. Ahora, si le pides ‘tienes que burlar a 5′, te va a decir ‘profe, lo que me estás pidiendo es imposible’”, expresó el “Bambino”, en charla con ABC Cardinal este lunes.

“Yo siempre pedí jugar fácil, rápido y vertical. Jugar fácil es jugar a dos o tres toques, máximo. Si eso sabemos hacer, podemos estar en cualquier equipo del mundo, con cualquier técnico jugando, porque los que juegan fácil están siempre sobresaliendo”, añadió.

“A mí nunca me interesó si creen o no crean en mí, yo creo en mí. Sé de mi capacidad y cuando me toca trabajar, voy a hacer lo mejor posible. Cuando me invitan, yo quiero sacar provecho y aprovechar la oportunidad”, señaló el estratega, que volverá a representar al país en el máximo evento multideportivo que se celebrará en la “ciudad de la Luz”, del 26 de julio al 11 de agosto.