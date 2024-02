Paraguay campeón: Así está el palmarés del Preolímpico Sub 23

Paraguay conquistó el Preolímpico Venezuela 2024 (clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024). La Albirroja culminó el Cuadrangular Final con 7 puntos, superando por dos unidades a Argentina, por cuatro a Brasil (eliminado) y por seis al anfitrión (eliminado). La consagración del seleccionado dirigido por Carlos Jara Saguier es la segunda en la historia del certamen.

Es más, la selección paraguaya es la tercera más ganadora de la competencia: el primer título de campeón fue en 1992, cuando también acabó la fase final con 7, pero sobre Colombia (4), Uruguay (4) y Ecuador (1). Aquel evento, con Francisco Arce, Carlos Gamarra, José Saturnino Cardozo, entre otros, en el plantel, fue en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Paraguay, Brasil y Argentina, únicos campeones

Con las dos coronaciones, el combinado guaraní es el único no brasileño o argentino ganador del clasificatorio a los Juegos Olímpicos, que fue disputado por primera vez en 1960 y que no tuvo ediciones entre 2007 y 2015, cuando el Campeonato Sudamericano Sub 20 reemplazó al certamen como eliminatoria para Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

El palmarés del Preolímpico Sub 23

Brasil 7 (1968, 1972, 1976, 1984, 1988, 1996 y 2000)

Argentina 5 (1960, 1964, 1980, 2004 y 2020)

Paraguay 2 (1992 y 2024)