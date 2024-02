Diego Gómez y Copa América o JJ.OO.: “Donde me elijan voy”

Diego Gómez debutó con gol en la Major League Soccer 2024. El futbolista paraguayo arrancó de titular, jugó los noventa minutos y anotó el segundo tanto del Inter Miami en la victoria 2-0 sobre el Real Salt Lake. Posterior al encuentro en la ciudad de Miami, el ex Libertad habló del partido y de la condición que impuso Gerardo Martino: Copa América o Juegos Olímpicos.

Lea más: Diego Gómez marcó en el debut con triunfo 2-0 del Inter Miami

“Yo estoy dispuesto a lo que me digan en la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol). Vamos a ver que pasa, pero siempre será un orgullo vestir la casaca y a donde me elijan me voy”, comentó Gómez a los medios americanos. El volante, campeón con la selección paraguaya Sub 23 del Preolímpico 2024, reveló que conversó con Martino sobre el tema. “Me comentó al llegar acá”, añadió.

Daniel Garnero decide qué torneo juega Diego Gómez

Gerardo Martino había señalado días después de la consagración de Paraguay en el Preolímpico Sub 23 y clasificación a París 2024 que Diego Gómez tendrá que elegir que certamen disputar porque el Inter Miami no cederá al futbolista por dos meses. Por su lado, Elvio Paolorosso, coordinador de las selecciones menores, comentó que la decisión será de Daniel Garnero, DT de la Albirroja.