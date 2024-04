¿Qué dijo Julio Enciso sobre el deseo de disputar los Juegos Olímpicos?

Julio Enciso charló en exclusiva con ABC Cardinal y entre varios temas, incluyendo la revelación de la nueva dolencia que sufre, habló de la selección paraguaya. El ex Libertad fue consultado sobre el deseo de disputar tanto la Copa América Estados Unidos 2024 con la Absoluta de Daniel Garnero y los Juegos Olímpicos París 2024 con la Sub 23 de Carlos Jara Saguier.

Lea más: Julio Enciso en ABC: “Tengo un poco de líquido en la rodilla”

“Lo que signifique la selección estoy disponible siempre. Quiero ir paso a paso. Ahora tengo este inconveniente. Yo quisiera estar en la Copa América y luego pensar si el profe (Carlos Jara Saguier) me llama o me tiene en cuenta, para la selección estoy disponible”, expresó Enciso con relación a la posibilidad de integrar la nómina para el certamen, que comenzará el 26 de julio.

Julio Enciso: “Todavía no hablé con el Brighton”

Los JJ.OO. no son una competencia FIFA y en consecuencia, los clubes no están obligados a ceder a sus respectivos jugadores. Por ende, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) debe conversar con los equipos para contar con los futbolistas elegidos por el DT. “Todavía no hablé con el club, no hablé con ellos porque estamos en competencia”, contó Enciso con respecto al Brighton.

Julio Enciso y la vuelta a la selección paraguaya

Por último, comentó que “me sentí feliz” durante la estadía de Paraguay en Sochi para el amistoso con Rusia (suspendido por atentado en Moscú) en la Fecha FIFA de marzo. “Me sentí feliz después de una lesión tan larga que tuve. Pasé momentos difíciles y estar de nuevo con mis compañeros de selección y el entrenador Daniel Garnero, a quien lo conozco bien, fue fantástico”, cerró.