La cancha de River Plate no se salva de las críticas

Sol de América logró un triunfo clave frente a River Plate en la lucha salir de la zona de descenso. Sin embargo, el estado del campo de juego de Los Jardines del Kelito no pasó desapercibido. Ya en redes, el delantero solense Francisco da Costa criticó esta situación.

Muy bien. Lastima que cortaron todas las partes que yo mencioné que la cancha es horrible. No se juega fútbol en esa cancha. Se juega otro deporte. No es un tema solo mío, yo sé que los jugadores de River piensan igual. Bueno, 3 puntos adentro. Vamo arriba Sol ☀️🔵⚪️🤙🏾 https://t.co/ab6qMsMpfm — Francisco da Costa (@_frandacosta) October 24, 2021

En charla con el Cardinal Deportivo, el presidente del Danzarín, Miguel Figueredo, calificó de “terrible. La verdad que no tengo explicación. Está llena de pozos, mal cortada, cuatro o cinco tipo de pastos, zonas donde están peladas, el pasto alto. No sé si se pretende sacar una ventaja pero creo que no es el camino”.

“Por suerte, igual el resultado que buscábamos se dio. A seguir peleando porque falta mucho y tenemos que seguir sumando”, señaló Figueredo. Con los tres puntos, Sol de América igualó en el promedio con el Sportivo Luqueño y también en el Clausura.

“Estamos mano a mano de vuelta. Va a estar muy peleado. Estamos igualados en la tabla del torneo Clausura. Luqueño es un equipazo, juega bien”, añadió. El siguiente rival del Danzarín es Guaireña.