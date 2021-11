Sol de América, en alerta por la designación de José Méndez

José Méndez fue designado para pitar la final de la Copa Paraguay que la sostendrán Sol de América y Olimpia. Al presidente solense, Miguel Figueredo, no le resultó agradable esta noticia porque en su momento pidió que no esté en juegos del Danzarín.

“Esta tarde me merendé la noticia de que José Méndez va a arbitrar nuestro partido. No sé qué pensar. Por este único árbitro Sol presentó una nota para que no nos arbitre más por el error que cometió en un Sol-River”, recordó en charla con el Cardinal Deportivo.

En el cotejo del Apertura mencionado, Méndez cobró un penal increíble a favor del rival que significó el 1-1 final. Tras esta actuación del árbitro, Figueredo solicitó a la Asociación Paraguaya de Fútbol que Méndez ya no los pite.

Añadió también que en ese momento, “el Departamento de Árbitros de la APF nos dio la razón a nosotros, que no debió ser penal [...] No sé si se olvidaron o es a propósito. No quiero pensar mal pero mi subconsciente me lleva hacia ahí”.

Al ser consultado si esta designación fue adrede, respondió: “Yo creo que sí. No tengo otra explicación. No se entiende”. La final de la Copa Paraguay será el 1 de diciembre, a las 19:00, en el Defensores del Chaco.