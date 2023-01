Joaquín Papaleo, la garantía en el arco de Ameliano: “No cualquiera es campeón”

Joaquín Papaleo, arquero argentino de 28 años, llegó como nueva incorporación del Sportivo Ameliano de cara al 2023 y debutó en nada menos que en la final de la Supercopa Paraguay, título que terminó conquistando tras derrotar a Olimpia. El guardameta, que se llevó todo tipo de elogios por su rendimiento, habló después del partido.

“Nunca dudé cuando me llamaron de este club, sabía que tenía un importante desafío apenas llegaba. Nos preparamos de la mejor manera, enfrentamos a un gran rival y tenemos nuestro merecido premio”.

“Le dije al cuerpo técnico que estoy agradecido por su confianza. Somos cuatro arqueros de buen nivel, nos matamos entrenando todos los días, la competencia es muy fuerte, mis compañeros me hicieron crecer y esto también es de ellos”.

Lea más: Humberto García: “Este club tiene mucho para seguir escribiendo”

“En el segundo tiempo nos costó salir del fondo, sabemos lo que es Olimpia y jugamos con todo el estadio en contra. Sacamos lo que hay que tener adentro, no no voy a decir la palabra, pero tuvimos eso que hay que tener bien puesto y nos pudimos llevar el campeonato”.

“Estoy muy feliz de llegar y en 90 minutos ser campeón, no es cualquier cosa. Esto no nos lo saca nadie, no cualquiera es campeón, es difícil ser campeón. Después de disfrutar, hay dar vuelta la página y pensar en el torneo”, sentenció Papaleo.