Humberto García: “Mi problema es la obesidad”

El entrenador Humberto García, cuya salida del Sportivo Ameliano fue anunciada el pasado domingo y será reemplazado por Pedro Sarabia, habló este martes con el Cardinal Deportivo y dio detalles acerca de su estado de su salud que lo obligó a retirarse del cargo.

“Al principio no quería hacerme los estudios, pero después de lo que pasó con el profe Iván (Almeida), en paz descanse, uno analiza y acepta. No estoy mal, pero tampoco bien”, expresó Humberto. “Me recomendaron hacer otros exámenes y me dijeron ‘dale un golpe de timón hoy’”, añadió.

“Ni la operación ya es factible, ‘tenés que tomar otro camino’ me dijeron. El problema es la obesidad, estoy en la peor parte de eso. Mejorando múltiples cosas uno va a llevar una vida mejor. Yo tengo 49 años, pero en el análisis que hice dice que tengo entre 64 y 65 años, en mi movilidad motriz y demás”, detalló el estratega.

Lea más: Los motivos de la salida de Humberto García del Sportivo Ameliano

“No era mi amigo, pero tenía un aprecio por él y por su papá. Era un tipo atlético, que se iba al gimnasio, que corría con sus jugadores. Que le pase a una persona joven que era saludable, me tocó bastante, por el aprecio”, enfatizó García, sobre el caso puntual del fallecimiento del exentrenador y jugador, Iván Almeida, hace un par de semanas.

“Sigo alineado con Ameliano, monitoreando las formativas. Ayer estuve hablando con Pedro (Sarabia), sobre el plantel y lo que hay”, sentenció el ‘Botellón’.