Sportivo Ameliano debuta en los grupos de la Copa Sudamericana

Sportivo Ameliano debuta en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. En la segunda participación continental, la V Azulada accedió al cuadro principal después de eliminar a Olimpia en la Fase Preliminar. Integrantes del Grupo E, los dirigidos por Pedro Sarabia reciben este martes al Athletico Paranaense: a las 20:30, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción.

Los del Barrio Virgen del Huerto, que en 2023 habían quedado en la primera etapa al caer ante Guaraní en el Manuel Ferreira, quieren aprovechar la localía e iniciar el certamen con una victoria. Por su lado, los demás componentes de la serie, Rayo Zuliano y Danubio, jugarán el miércoles 3 de abril: será a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio Nacional Brígido Iriarte de Caracas.

Mateo Gamarra y Romeo Benítez, en Asunción

Mateo Gamarra y Romeo Benítez son parte de la delegación del Rubro-negro, que aterrizó el lunes en la capital paraguaya. El ex Olimpia y el ex Guaraní no integraron ni el once ni entre los suplentes en el 1-0 sobre Maringá FC por la ida de la final del Estadual Paranaense. De los dos, el defensor estaría en los planes de Cuca, mientras que el atacante iniciaría en el banco.

Las formaciones de Ameliano vs. Paranaense