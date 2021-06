Gavilán y la ambición de pelear por el título con Luqueño

“Estoy muy agradecido al presidente y a los directivos del Sportivo Luqueño por abrirme las puertas del club, después de rescindir con Sol lo importante era conseguir un club y pude venir a Luqueño. Hablamos unos días y se dio la firma, ya estoy acoplado a mis compañeros”, dijo Gavilán a Estadio Lleno, por la 730 AM, ABC Cardinal.

Sabe lo que es el Sportivo Luqueño y habló de lo que desean en el Clausura. “Ahora ya estoy pensando exclusivamente en el Sportivo Luqueño y en ponerme a punto para el torneo Clausura. Sé lo que es el Sportivo Luqueño y toda su gente, desde que estampé mi firma sentí el cariño de la gente en las redes, dentro del club también, es muy lindo que haya gente que tire buena onda, me siento cómodo y contento, hay un excelente grupo, pienso que todo saldrá bien, a fin de año vamos a estar festejando la clasificación a una copa internacional y, porque no, el título”.

“Vamos a entrar con todo y vamos a apuntar al campeonato y si no se puede clasificar a una copa internacional. Primero que nada, lo mío era tener trabajo, se pudo dar lo de Luqueño y tenemos mucha ambición, tanto los dirigentes como los jugadores, es bueno trazarse objetivos importantes, vamos a apuntar al campeonato”, añadió.

Mencionó que en el plantel auriazul hay muy buenos arqueros. “Me encontré con buenos arqueros, va a haber una sana competencia, lo importante es llevarnos de la mejor manera y apoyar al que juega”.

Contó lo que pasó en Sol de América. “Tenía hasta fin de año contrato con Sol de América, fue sorpresivo lo que me pasó porque me llamó el gerente dos días después de la finalización del campeonato y me dijo que el club me iba a rescindir porque el técnico no me iba a tener en cuenta. Me quedé helado, pero lo importante es que ya tengo nuevo club. Firmé por un año con Sportivo Luqueño”.

Sobre Alfredo Berti y el fútbol que le gusta, señaló. “Le gusta el buen juego y la tenencia del balón, vi muy poco todavía porque mientras ellos estaban en el campo yo estaba con el preparador de arqueros y no vi mucho aún”, finalizó.