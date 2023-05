Sportivo Luqueño vs. Guaraní: el Auriazul recupera el rumbo con una goleada

El Sportivo Luqueño se reencontró con la victoria este sábado, ante un Guaraní que optó por salir con sus jugadores de alternativa y terminó pagando un alto precio en el Feliciano Cáceres.

Guaraní tuvo un impetuoso arranque en terreno adversario, logrando generar la primera ocasión antes de los cinco minutos con Luis Fariña, que definió arriba y afuera en la frontal del arco.

El Sportivo Luqueño se reencontró con su fútbol con el correr de los minutos y empezó a generar buenas situaciones de gol, a sabiendas de que la defensa aurinegra no ofrecía muchas garantías.

De contragolpe llegó el primer tanto a los 28′, en una jugada que comenzó Sergio Fretes desde su campo, Julio Báez complementó con una gran asistencia a Jorge Mendoza, que definió bien llegando de atrás e hizo valer la ley del ex en el Feliciano Cáceres.

El libreto cambió su trama inicial y fue Luqueño el que terminó mejor el primer tiempo, incluso desperdiciando un par de jugadas de gol -entre ellas un mano a mano de Marcelo Pérez- para el 2-0.

El local no redujo la intensidad en la segunda etapa y siguió buscando el segundo gol de la tranquilidad. Guaraní, por su lado, no encontraba su mejor versión en sus jugadores de alternativa, que no pesaron durante todo el desarrollo del encuentro

Diego Fernández, quien había buscado durante todo el partido, tuvo su momento consagratorio a los 53′, cuando Marcelo Pérez se aprovechó de una desatención de Miguel Benítez y dejó un balón servido para que el mismo Fernández defina al techo del arco.

Y que tarde la de Fernández, que no se conformó y llegó a su doblete a los 76′ con un cabezazo impecable, luego de un centro fantástico de Eduardo Duarte desde el costado derecho. Aquella gran versión del goleador en la Intermedia 2022 afloraba en la primera división.

El equipo de Gustavo Florentín redondeó un gran triunfo después de sufrir tres derrotas y llegó a la línea de 21 puntos, manteniéndose en el octavo lugar. Por su lado, Guaraní sigue tercero con 27 unidades, cada vez más lejos de Libertad y Cerro Porteño.