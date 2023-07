Paul Charpentier: 2-2 agónico, figura y “es un punto que sirve”

Sportivo Luqueño empató 2-2 con Guaireña después de terminar el primer tiempo con dos goles de desventaja. El Auriazul remontó gracias a Paul Charpentier y sumó el primer punto en el torneo Clausura 2023 del fútbol paraguayo. El argentino, que ingresó en el segundo tiempo, recibió el penal para el descuento de Lucas Barrios y fue autor del agónico tanto de la paridad.

“Importante levantarse ante una adversidad como los dos goles que sufrimos en el primer tiempo. Este equipo nunca se da por vencido. Creo que siempre que tengo la posibilidad de hablar lo remarco”, expresó Charpentier, quien también había marcado en la primera fecha, en la derrota 2-1 contra Guaraní en el Feliciano Cáceres.

Paul Charpentier valoró el empate de Sportivo Luqueño

Charpentier valoró el punto por la dificultad del escenario y aseguró que en la siguiente jornada, los dirigidos por Julio César Cáceres buscarán el triunfo. “Es un punto que sirve, es una cancha muy difícil, pero en la fecha que viene de local vamos a buscar la victoria”, añadió el delantero de 23 años, que suma cinco tantos en 24 cotejos disputados con el Chanchón.

“Muy feliz por este presente, pero ya pensando en el próximo partido, buscar ganarlo. Lo grupal es más importante (…) No se si ceder, él (Barrios) era el encargado (del penal), lo pateó, lo pateo de gran manera. Feliz, se que es importante hacer goles, pero lo importantes es que el equipo sume. Si me toca hacerlo a mi bienvenido sea”, culminó el ex Nueva Chicago.