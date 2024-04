Rodrigo Rojas: “Cerramos una semana nefasta para los equipos paraguayos”

Vergonzoso estreno de los paraguayos en las fases de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Los seis representantes perdieron en el debut: Cerro Porteño 1-0 vs. Colo Colo; Libertad 2-0 vs. Nacional; Sportivo Ameliano 4-1 vs. Athletico Paranaense; Sportivo Trinidense 2-0 vs. Fortaleza; Nacional 3-2 vs. Argentinos Juniors y Sportivo Luqueño 2-0 vs. Racing.

La derrota del Auriazul contra la Academia de Gustavo Costas sentenció una pésima semana internacional del fútbol paraguayo. Y en medio de todas las declaraciones entre jugadores y entrenadores, el único en expresar preocupación fue Rodrigo Rojas. Auto crítico, el experimentado volante señaló que “tenemos que ver nos pasa porque no es una casualidad”.

“Ver qué nos pasa porque no es una casualidad”

“Es una competencia que nos obliga a elevar el nivel al cual estamos acostumbrados a competir. Realmente cerramos una semana nefasta para los equipos paraguayos. Eso también es una reflexión para todos, tenemos que ver qué nos pasa porque no es una casualidad. Tenemos que ser auto críticos y ver en qué estamos fallando todos”, puntualizó el ex Cerro Porteño y Olimpia.

“Tenemos que volver a situar a los paraguayos...”

“Anteriormente los equipos paraguayos tenían otro nivel de competitividad. Tenemos que dar vuelta esta historia. Nos estamos jugando el prestigio que muchos equipos han logrado instalar con el paso de los años. Y nosotros tenemos que volver a situar a los equipos paraguayos de una manera competitiva a nivel internacional”, finalizó el mediocampista a Tigo Sports.

