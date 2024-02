Éver Hugo Almeida y el debut contra el Sportivo Trinidense

Sportivo Trinidense debutará en la Copa Libertadores frente a El Nacional de Éver Hugo Almeida. Sin el entrenador paraguayo, el plantel viajará el miércoles con destino a Asunción, donde medirá al Triki por la ida de la Fase 2 de la competencia internacional. El partido será el jueves a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco.

El lunes, durante la presentación de las nuevas indumentarias, Almeida habló del estreno contra los del Barrio Santísima Trinidad. “Nosotros tenemos un equipo preparado para jugar a ese nivel, se han hecho cinco a seis amistosos bien, y confiamos que las cosas saldrán bien”, mencionó el DT. En la temporada, así como el Aucas, los Puros Criollos no disputaron ningún juego oficial.

Éver Hugo Almeida no viajará a Asunción

“Nosotros jugamos seis partidos amistosos, empezamos con equipos amateurs, luego de la B, es lo normal, si estamos trabajando físicamente no se puede hacer otra cosa. Los resultados y los jugadores que han encajado en nuestro sistema nos dan tranquilidad”, expresó Almeida, quien no será parte de la delegación por recomendación médica.

“Nosotros hemos elegido a todos los muchachos que están acá, no han llegado por llegar, han trabajado físicamente, lo hemos trabajado tácticamente y estamos esperanzados”, añadió el ex jugador y DT de Olimpia. “Estamos armando un equipo diferente quizás con otro gusto futbolístico, estamos contentos y preparados, ya no hay tiempo para lamentarse y cambiar nada”, finalizó.