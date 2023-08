La Comisión de Árbitros se ratifica: “No hubo infracción de Fernando Cardozo”

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol se ratificó en su postura de no haber cobrado una supuesta falta de Fernando Cardozo sobre Rodrigo Melgarejo, en la jugada que terminó en la lesión de “ligamento cruzado” de este último, durante la edición 320 del Superclásico.

En un material audiovisual develado este miércoles por la APF, se explican dos jugadas puntuales que protagonizó el mediocampista de Olimpia.

“Un contacto, que el árbitro valora como imprudente y por lo tanto no merecedora de amonestación con tarjeta amarilla. En las imágenes, se aprecia que el delantero no pisa y no patea a su rival y el contacto se produce con una fuerza baja, en una zona de disputa normal de los cuerpos, no existiendo elementos de temeridad. Es correcta la interpretación del árbitro, de no amonestar”, expresó la voz del material, sobre el cruce de Cardozo sobre Jean Fernandes.

“En las imágenes se aprecia que, al momento de que el delantero remata al arco, el defensor, en su intento de bloquear el tiro, extiende su pierna en el lugar donde apoya su pie el delantero. Por lo cual, se produce un contacto accidental e inevitable, sin configurar infracción alguna. Por lo tanto, es correcta la decisión del árbitro de no exhibir ninguna tarjeta y también la del VAR, de no intervenir en dicha situación”, se argumentó acerca de la jugada que derivó en la lesión de Melgarejo.