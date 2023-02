Paredes y el equipo que visitará Para Uno

“Siempre va a ser un privilegio y un gusto volver a Para Uno, pero en esta ocasión somos adversarios y como se dice, el fútbol dentro de la cancha es a cara de perro”, fue lo primero que señaló el entrenador a ABC Color.

Quiere disfrutar de un buen fútbol el domingo. “El marco de público siempre es lindo, ojalá el espectáculo sea completo, que podamos disfrutar de un buen fútbol, después el resultado o lo que pase dentro de la cancha será lo que manda al final”.

Fue consultado cómo encontró a los jugadores de Tacuary después de las dos derrotas en el campeonato. “Es nuestro cuarto entrenamiento, nos vamos conociendo, los chicos están bien, pero no podemos tapar el sol con un dedo, se comenzó de mala manera después de un buen campeonato que han hecho el año pasado, clasificaron a la Sudamericana y ahora tenemos una linda chance para lavarnos la cara y empezar a caminar por donde queremos”.

Tiene algunos que no estarán disponibles para el partido ante el decano. “Este tema que al país incomoda por la enfermedad transmitida por el mosquito, también nos incomoda a nosotros, no podremos contar con Víctor Ayala, no lo tendremos a Marcos Benítez en su plenitud, hay que ver de qué están hechos los que van a jugar. Tomamos las precauciones, cuidar los lugares donde vamos a entrenar”.

Sobre la salida de dos entrenadores en la segunda fecha del Apertura, dijo. “Nunca es lo ideal porque el tiempo lo hace todo, pero los entrenadores estamos expuestos a esto. No hay un temor porque ya tenemos que estar mentalmente preparados porque le puede pasar a cualquiera”, finalizó.