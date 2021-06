Otra victoria Pynandi

Con doblete de Carlos Carballo y otra conquista del juvenil y debutante Milciades Medina, los Pynandi superaron a la selección peruana por 3-0.

La Albirroja comenzó con Yoao Rolón, Gustavo Benítez, Carballo, Carlos Valentín Benítez, y Sixto Cantero. Alternaron: Saúl González, Luis Ojeda, Jhovanny Benítez, Sergio González Villaverde, Rodrigo Escobar, y Medina.

Esta es la segunda victoria de Paraguay, que en su estreno, el sábado, había derrotado a Venezuela, por 6-4. El domingo, los dirigidos por Gustavo “Guga” Zloccowick tuvieron fecha libre en el Grupo A.

Próxima fecha

Hoy habrá un descanso general, y mañana volverá la acción a la arena con los siguientes partidos: Colombia vs. Chile (09:30), Uruguay vs. Bolivia (11:00), Paraguay vs. Ecuador (12:30) y Brasil vs. Venezuela (14:00). Los dos primeros duelos corresponden al grupo B, y los otros dos al A. Quedarán libres Perú y Argentina.

Otros resultados

Ayer, en la tercera jornada, tuvieron lugar otros tres partidos: Colombia 7-5 Argentina; Chile 5-0 Bolivia; Venezuela 5-3 Ecuador. Libres: Brasil y Uruguay.