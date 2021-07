Bolívar clasificado, los demás en esta ronda en fútbol de salón

Los demás clasificados surgirán con el desarrollo de la séptima y última fecha del principal torneo salonístico.

Bolívar sumó ya 11 unidades y clasificó al vencer el domingo 8 a 3 a Atenas FC.

Los partidos se disputan en el SND Arena.

Anoche empezó la última ronda, con los enfrentamientos Unasur vs. Capiatá FC, y Chaco Boreal vs. Cerro Corá, todos eliminados.

Hoy jugarán: 19:30 Fomento de Barrio Obrero y Varadero, y de fondo, a partir de las 21:00 Artemios FC vs. Atenas FC. Salvo Artemios, todos con posibilidades de avanzar.

En idénticos horarios, mañana animarán: Simón Bolívar (clasificado) vs. San Alfonso y Atlético Occidental vs. Atlético Zavalas Cué, todos estos eliminados ya.

Finalmente, el domingo se disuptarán los dos últimos cotejos: 12:30 29 de Setiembre vs. NSA club, y desde las 14:00 Sportivo José Meza vs. 12 de Junio. Solo NSA está no puede clasificar.

Puntuaciones hasta la penúltima fecha. Serie A: Bolívar 11; Varadero y Atenas 9; Fomento 8; San Alfonso y Artemios 4; Zavalas Cué 3 y At. Occidental 0.

Serie B: 29 de Setiembre 10, Sportivo José Meza y 12 de Junio 9; Unasur y NSA Club 7; Capiatá FC 5; Chaco Boreal 1 y Cerro Corá de Lambaré 0.