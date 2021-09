Fútbol de Salón: en marcha el Nacional de Clubes

Se disputaron hasta ahora los siete juegos de ida. Los dos mejores del Interior juegan la División Nacional contra los dos mejores de la Capital.

El campeón estaría ganando una plaza en el Sudamericano de Clubes, Zona Sur. Las finales de este Nacional se prevé del 6 al 8 de octubre, en sede a confirmar.

Mañana se jugarán las revanchas.

Resultados de los juegos de ida: Sport Amigos Futboleros(O’Leray) 0-4 Remansito (C. del Este), Santa Librada (Villarrica) 7 - 1 F.C Club Social (Natalicio Talavera), Santa Teresita (Lambaré) 2 - 5 Sport Universo (Fernando de la Mora), Asociación Juvenil Barrio Loma (Caacupé) 4 - 1 Ferrocarril (Paraguari), Nacional For Ever (Concepción) 1 - 2 F.C. Victoria (Puerto Casado), Atlas (San Pedro) 7 - 7 Sport Juventud (Santa Rosa del Aguaray), Yaku Paso (Encarnación) 6 - 3 Asociación Olimperos Roseños (Santa Rosa Misiones).