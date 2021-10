Actividad local e internacional

César Almirón (100 metros llanos), Fedra Florentín (impulsión de bala) y Antonio Ortiz (lanzamiento de jabalina) competirán en el Campeonato Sudamericano Sub 23, que arranca hoy en Guayaquil, Ecuador, y que se extiende hasta mañana.

Almirón, el hombre más veloz de nuestro país (10,38 como récord nacional), será el primero en accionar, en las semifinales previstas desde las 12:20 (hora paraguaya). La definición del lanzamiento de jabalina será desde las 13:05, mientras que la de la impulsión de bala iniciará a las 20:00.

En cuanto a lo referente al plano local, el Centro de Alto Rendimiento del Sur, en Encarnación, recibe desde hoy a la Copa de Clubes de Pista y Campo “71° Torneo de la Victoria”, en las diferentes categorías.

En la fecha será el turno de las formativas (sub 16, sub 18, sub 20), que tomarán parte de las pruebas en dos turnos (07:30 y 14:00).

Esta edición del tradicional certamen concluirá mañana, día en el que tomarán la pista los atletas de las categorías mayores y másters, también a doble turno (07:00 y 14:00).

En la víspera viajaron desde Asunción dos grupos de atletas, y esta mañana saldrá el último.