Lo que dijo el intendente de Luque tras ser imputado por homicidio

El intendente Carlos Echeverria dijo que Luque es una ciudad grande y recibe agua prácticamente de todo el Departamento Central. Acotó que afrontará la imputación que pesa en su contra.

“Siempre hicimos el mantenimiento de los cauces hídricos con las herramientas de trabajo que tenemos, porque no contamos muchas veces con herramientas suficientes para estar en todos los lugares a la vez. Entonces, vamos resolviendo paso a paso cada problema que hay en la ciudad. Hicimos mantenimiento de la valla de ese lugar en el año 2018. Gracias a Dios, fue el único hecho que ocurrió por así decirlo, porque la ciudad fue sobrepasada por la cantidad de agua que vino con la lluvia”, indicó.

Intendente dice que conocía a la víctima del raudal

En cuanto a una de las víctimas fatales del raudal en Luque, Sara Nilda Benítez, el jefe comunal explicó que esta era una persona muy querida en el barrio San Carlos.

“Nosotros hemos trabajado siempre con las comisiones vecinales y estuvimos presentes ahí con todos los vecinos colaborando con lo que se podía tras su fallecimiento. Nosotros hicimos lo humanamente posible para mejorar la ciudad en todos los aspectos, no solamente en ese sentido de infraestructura”, expresó Echeverría.

Graficó que hasta grandes ciudades como Dubái y Estados Unidos también afrontan situaciones trágicas donde se ven sobrepasados por el agua durante inundaciones o temporales.

“Mirá el Superviaducto de Madame Lynch aquí en Paraguay, donde se invirtieron 60.000.000 de dólares y aún se llena de agua cada vez que llueve. Y nosotros, que tenemos un presupuesto de 12.000.000 de dólares para una ciudad que es la más grande del Departamento Central, es para que la ciudadanía ponga las cosas en perspectiva. Es una pena para mí también porque esta imputación me afecta en todos los sentidos, pero de igual manera no vamos a huir de ella y nos someteremos”, dijo el intendente.

“Aquí el problema es en conjunto con la Gobernación Departamental Central porque no sirve de nada arreglar la localidad de Luque si todo el Departamento Central sigue teniendo problemas cuando no hay una infraestructura de desagüe pluvial adecuada. Esto necesita un tratamiento especial”, enfatizó.

Intendente responsabilizó al conductor del automóvil

En cuanto a la muerte de las dos mujeres, Echeverría recordó que el agua sobrepasó toda la valla de seguridad durante la tormenta y que igualmente el conductor del automóvil donde se encontraban las víctimas fatales decidió atropellar el raudal.

“Si la gente se fija en las cámaras de circuito cerrado, se van a dar cuenta de que todos los autos que pasaban por ahí se quedaban y prendían su luz de stop porque era lógico que no iban a poder pasar. Pero el auto donde iban estas dos víctimas, y que conducía Brian Gómez, no paró. No sé si creyó que iba a poder con el raudal y se confiaron, y terminó en esta trágica consecuencia”, señaló.

El intendente resaltó que es un problema de fondo que, por más que ahora hagan un nuevo mantenimiento, es un problema que necesita mucho dinero para resolverse, como lo hicieron en su momento con el superviaducto de Madame Lynch.

“Se necesita el apoyo del Gobierno en materia de infraestructura. Y van a pasar 10 años, y la mayoría de los intendentes van a hacer lo que puedan dentro de sus posibilidades sin poder atacar el problema de fondo, pero el mantenimiento y poner vallado no es una solución cuando vienen este tipo de temporales, porque la cantidad de agua que vimos esta vez es algo que no habíamos visto anteriormente en Luque”, manifestó.

Echeverría pidió conciencia a la ciudadanía

El jefe comunal también tiró la responsabilidad sobre lo que ocurre en las calles a la ciudadanía, especialmente a quienes arrojan basura durante los raudales. “Primero, nosotros tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura. Y la gente no debe tirar su basura en los cauces hídricos porque, al final, todos somos responsables de esta gran ciudad”, concluyó.